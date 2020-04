“Non vediamo l’ora di tornare a giocare, – ha detto Pietro Terracciano a Toscana TV – ma oggi ancora troppe persone stanno soffrendo. Partite a porte chiuse? Non sarà semplice, il bello del calcio sono i tifosi, è un sacrificio che dovremo fare anche per le persone che stanno a casa, cercherei di portare felicità nelle case. Con Dragowski ho un ottimo rapporto, quando scende in campo cerco di sostenerlo e lui fa lo stesso con me, tra portieri grazie a Rosalen, il nostro preparatore, siamo un gran gruppo. Sono legatissimo a Firenze, mi piace questa città, spero di poter rimanere qui il più a lungo possibile”.