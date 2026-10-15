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Tensioni tra Allegri e De Bruyne: "Se non cambiamo atteggiamento, col Venezia avremo le ossa rotte"

Il tecnico livornese ha criticato De Bruyne e tutti i senatori azzurri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2026 14:15
Tensioni tra Allegri e De Bruyne: "Se non cambiamo atteggiamento, col Venezia avremo le ossa rotte" -
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As Napoli
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La sconfitta contro il Villarreal non ha lasciato in eredità soltanto il peso dell'eliminazione, ma ha aperto una crepa profonda all'interno dello spogliatoio azzurro. A far rumore è stato soprattutto il duro confronto a bordocampo tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne, episodio simbolo di una serata storta e di un'intesa tattica mai sbocciata nel corso del match.

Nelle intenzioni del tecnico livornese, la chiave per scardinare la difesa spagnola doveva essere un cambio di assetto a gara in corso: abbassare De Bruyne in regia per orchestrare la manovra e avanzare McTominay, sfruttando l'inserimento dello scozzese negli spazi. L'indicazione però non è mai arrivata a destinazione. Il fuoriclasse belga ha ignorato i richiami dalla panchina, mostrando una palese insofferenza che ha fatto infuriare l'allenatore.

In conferenza stampa Allegri ha provato a gettare acqua sul fuoco, derubricando l'accaduto a semplice nervosismo da campo, ma la sensazione è che il problema sia ben più ampio. Il malumore del tecnico non si limita al singolo episodio, ma si estende a tutto il blocco dei senatori. Giocatori di riferimento come Di Lorenzo e Politano sono finiti direttamente nel mirino della critica interna per una prestazione opaca e, soprattutto, per la mancanza di quella carica emotiva e caratteriale che il mister considera fondamentale.

Il segnale lanciato da Allegri a tutto il gruppo è un vero e proprio ultimatum in vista dei prossimi impegni di campionato: «Se non cambiamo atteggiamento, a Venezia usciamo con le ossa rotte». Un avvertimento chiaro a chi finora non ha saputo trascinare la squadra nei momenti di difficoltà.

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