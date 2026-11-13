Retroscena Mercato Tare rivela: "Valdepenas era un giocatore già bloccato, doveva venire anche lui al Milan"

Il dirigente albanese racconta a Sky Calcio Unplugged come aveva impostato l'operazione con il Real Madrid per portare il giovane difensore in rossonero

Il percorso di Victor Valdepeñas avrebbe potuto prendere una direzione completamente diversa. Prima di approdare alla Fiorentina, il giovane terzino era infatti finito concretamente nei piani del Milan, che aveva individuato in lui un profilo interessante per costruire il futuro della squadra.

A raccontare questo retroscena è stato Igli Tare, ex direttore sportivo rossonero e della Lazio, durante un intervento a Sky Calcio Unplugged, trasmissione in onda su YouTube. L'ex dirigente ha confermato che l'operazione per assicurarsi il calciatore, all'epoca di proprietà del Real Madrid, era già stata impostata.

"Valdepeñas era un giocatore già bloccato, doveva venire anche lui al Milan"

La strategia di Tare

L'idea alla base del progetto di mercato rossonero era quella di costruire una rosa capace di coniugare prospettiva ed esperienza, senza puntare esclusivamente su una delle due componenti. Un equilibrio tra giovani talenti da valorizzare nel tempo e calciatori già pronti per garantire un contributo immediato. Una filosofia che Tare ha sintetizzato così:

"Il progetto era quello di fare un mix di giocatori giovani con un futuro importante e altri giocatori già pronti".

L'uscita di scena del dirigente ha poi interrotto il percorso che avrebbe potuto portare Valdepeñas a Milano. Il difensore è invece diventato un nome legato alla Fiorentina, con un retroscena di mercato che oggi aggiunge un capitolo inedito alla sua storia.