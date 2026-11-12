La Fiorentina ha venduto Mandragora al Torino per 250mila euro. L'analisi delle cessioni

Il centrocampista ha lasciato la Fiorentina a titolo definitivo. Tra le operazioni principali Kean al Como e Piccoli al Bologna

Rolando Mandragora al Torino per 250mila euro, a titolo definitivo. È una delle operazioni che emerge dalla relazione finanziaria annuale della Fiorentina, relativa al bilancio chiuso al 30 giugno 2026, che fotografa anche le cessioni effettuate dal club viola. Tra le operazioni più rilevanti in uscita figura quella di Moise Kean al Como, con un corrispettivo complessivo di 35 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto. C'è poi il passaggio di Roberto Piccoli al Bologna, con un milione e mezzo di euro di prestito e obbligo condizionato. Amir Richardson è andato al Le Havre in prestito con diritto di riscatto, mentre Pietro Comuzzo è passato al Torino con un prestito da 1 milione di euro con opzione. Tra le altre operazioni figurano Fabbian al Parma (un milione), Fazzini al Cagliari (750mila euro) e Fortini al Torino (500mila euro), tutti con formule temporanee con opzione. A titolo definitivo sono stati invece ceduti Amatucci al Deportivo per 2,115 milioni e Harder al Basilea per 1,7 milioni. Da Gosens, Gudmundsson, Kouadio, Martinelli e Moreno nessun incasso per i prestiti. La Fiorentina ha quindi, al momento, incassato 47 milioni di euro dalle cessioni.