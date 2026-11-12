Bucchioni attacca Palladino: "I suoi limiti sono caratteriali, ha degli atteggiamenti da togliere"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista di Italia 7 Enzo Bucchioni ha analizzato il percorso di Raffaele Palladino — attualmente sulla panchina del Bologna —, evidenziando come i tratti distintivi del suo carattere abbiano segnato anche le sue precedenti avventure professionali, in particolare quella alla Fiorentina.

Riflettendo sulle difficoltà incontrate dall'allenatore, Bucchioni non ha usato mezzi termini riguardo alla sua tendenza a entrare in rotta di collisione con i club:

“Perché finisce sempre per essere esonerato? All'Atalanta sappiamo bene cosa è accaduto. L'aver apertamente dichiarato al club la volontà di liberarsi in caso di chiamata da parte di una big la dice lunga: al posto dei Percassi, mi sarei irrigidito esattamente nello stesso modo. È impensabile che una società stabilmente ai vertici tra Champions ed Europa League debba assecondare certe uscite. Probabilmente una smisurata ambizione finisce per penalizzarlo.”

Il parallelismo si sposta poi sull'esperienza in viola:

Secondo il giornalista, il limite di Palladino risiede proprio in una gestione manageriale ancora acerba:

Nonostante le criticità relazionali, Bucchioni riconosce i meriti tecnici dell'allenatore:

“Sul rettangolo verde, tuttavia, le doti di Palladino sono innegabili e gli va dato atto. Ha una straordinaria capacità di cementare il gruppo, creando unione e raggiungendo quasi sempre i traguardi prefissati, spesso adattando il proprio credo tattico. Basti pensare alla scorsa stagione a Firenze, dove ha proposto un calcio molto pragmatico — ironizzavamo spesso sui rinvii di De Gea tramutati in gol da Kean —, mentre oggi a Bologna sta mostrando un volto tattico totalmente differente. Se sul piano calcistico dimostra grande versatilità e intelligenza, dal punto di vista umano mostra forse una rigidità eccessiva.”