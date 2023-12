Tanta sofferenza al Franchi, la Fiorentina la riprende e poi ai calci di rigore batte il Parma

Al 4’ pericoloso Barak che però non riesce a stoppare il pallone per andare alla conclusione. Al 9’ Mihaila prova il tiro dalla distanza. All’11’ il difensore del Parma salva sul colpo a botta sicura di Nzola dopo l’ottimo assist di Barak. Al 13’ tiro di Mandragora dal limite dell’area, palla fuori. Al 17’ Mihaila si lancia ma si allunga troppo il pallone, esce Christensen a salvare la Fiorentina. Al 20’ Bonny colpisce il palo, Bernabé firma l’1-0 per il Parma. Al 23’ Bonny firma il 2-0. Al 29’ Kayode dentro per Brekalo che prova il colpo di tacco ma non trova la porta. Al 31’ mano di Circati sul tiro di Brekalo, il Var toglie il rigore, punizione dal limite. Al 40’ ottima parata di Christensen su Circati. Al 42’ Bernabé prova il tiro, palla fuori di poco. Al 48’ incornata di Mina, non arriva Barak per il tap-in.

All’83’ gran gol di Nzola su assist di Sottil. All’89’ fallo di mano in area, Marinelli va all’OFR, calcio di rigore per la Fiorentina. Dal dischetto con il brividoo Sottil che fa 2-2 al Franchi. Nei supplementari, al 92’ grande chance per Beltran che viene anticipato sotto porta. Al 98’ Man salta Milenkovic e va al tiro, miracolo di Christensen con l’aiuto di Arthur che spedisce in angolo. Al 105’ Ranieri per Beltran ma incornata troppo centrale. Al 107’ buona occasione su corner per i viola. Al 108’ Christensen chiude su Man.

Fiorentina-Parma va ai calci di rigore. Biraghi non sbaglia dagli 11 metri. Hernani spiazza Christensen, Kouame spiazza il portiere dei ducali. Man colpisce il palo, viola avanti. Milenkovic non sbaglia dal dischetto. Camara sbaglia dal dischetto. Decisivo il rigore di Beltran. La Fiorentina vola ai quarti di Coppa Italia.

