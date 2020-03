A Firenze c’è Ribery in copertina: top player indiscusso, al quale Commisso ne garantisce 4 a campionato fino all’estate 2021. Senza i compensi garantiti al francese – si ricorda, quelli di marzo, aprile, maggio e giugno – la Fiorentina potrebbe – tanto per rendere l’idea – pagare 12 mensilità a Pulgar, cileno da 1,3 milioni a stagione (come Boateng, poi ceduto al Besiktas). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.