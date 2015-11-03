Notizie Rezza Fiorentina

Rezza (ISS) smorza i toni: "La Lazio? La mia era solo una battuta per sdrammatizzare"
14 aprile 2020 21:43
Rezza (ISS): “Non decideremo noi sul via al calcio il 3 Maggio. Giusto ripartire a porte chiuse”
14 aprile 2020 18:25
La Lazio si scaglia sul virologo Rezza: "Trovi un vaccino invece di fare il tifoso"
14 aprile 2020 14:18
Ulivieri: "Disponibili a ripartire. Priorità alla sicurezza. Taglio stipendi? Ci sono categorie da tutelare.."
14 aprile 2020 11:35
Cairo: "Ha ragione Rezza dell'ISS, è impossibile riprendere il campionato a fine maggio"
14 aprile 2020 00:38
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