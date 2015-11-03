Labaro Viola

Notizie Rezza Fiorentina

Rezza (ISS) smorza i toni: "La Lazio? La mia era solo una battuta per sdrammatizzare"

14 aprile 2020 21:43

Rezza (ISS): “Non decideremo noi sul via al calcio il 3 Maggio. Giusto ripartire a porte chiuse”

14 aprile 2020 18:25

La Lazio si scaglia sul virologo Rezza: "Trovi un vaccino invece di fare il tifoso"

14 aprile 2020 14:18

Ulivieri: "Disponibili a ripartire. Priorità alla sicurezza. Taglio stipendi? Ci sono categorie da tutelare.."

14 aprile 2020 11:35

Cairo: "Ha ragione Rezza dell'ISS, è impossibile riprendere il campionato a fine maggio"

14 aprile 2020 00:38

Rezza dell'ISS: "Ripresa del calcio il 4 maggio? Non sono favorevole, il rischio di contagio è alto"

13 aprile 2020 20:07

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Sett. 16