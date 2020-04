Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità ha parlato ai microfoni di TMW Radio, queste le sue dichiarazioni circa la ripresa dei campionati il 3 Maggio:

“L’argomento è sensibile in Italia pertanto bisogna ponderare la situazione la gente stando a casa potrebbe anche intrattenersi con il calcio. Più avanti sarebbe giusto valutare una ripartenza a porte chiuse, ma essendo ancora nella fase uno del contagio del Covid-19, dobbiamo aspettare il decorso per capire. Il problema è soprattutto legato ai controlli: distanze interpersonali e Medici alle gare, dovrebbero pensare a dei tamponi ed un protocollo molto stretto. Non saremo noi a decidere la ripartenza dopo il 3 Maggio perché i semplici controlli ed indicazioni non bastano”.