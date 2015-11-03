Notizie Pelu Fiorentina

Sentite Pelù: "Sulla coreografia c'era scritto Juve Perda, è stato fatto un grave errore di lettura"
22 marzo 2025 18:46
Pelú: "Ringrazio Italiano per tutto, ma per la finale ha sbagliato tutto, giocando così non vinci"
11 giugno 2024 20:29
"Sono arrivato cinque.." Pelù e il siparietto col blucerchiato Fazio. Il racconto
17 febbraio 2020 07:55
Pelù: "Sono contrario alla costruzione del nuovo stadio. Romperei il gemellaggio con il Verona"
15 novembre 2019 12:07
Pelù: "Se mia figlia mi portasse un fidanzato juventino? Gli tirerei le orecchie"
04 novembre 2019 12:16
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