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Notizie Pelu Fiorentina

Sentite Pelù: "Sulla coreografia c'era scritto Juve Perda, è stato fatto un grave errore di lettura"

22 marzo 2025 18:46

Pelú: "Ringrazio Italiano per tutto, ma per la finale ha sbagliato tutto, giocando così non vinci"

11 giugno 2024 20:29

"Sono arrivato cinque.." Pelù e il siparietto col blucerchiato Fazio. Il racconto

17 febbraio 2020 07:55

Pelù: "Sono contrario alla costruzione del nuovo stadio. Romperei il gemellaggio con il Verona"

15 novembre 2019 12:07

Pelù: "Se mia figlia mi portasse un fidanzato juventino? Gli tirerei le orecchie"

04 novembre 2019 12:16

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