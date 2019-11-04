Pelù: "Se mia figlia mi portasse un fidanzato juventino? Gli tirerei le orecchie"
Le Iene ha chiesto a Piero Pelù, tifoso viola VIP, come potrebbe reagire se la figlia si fidanzasse con uno juventino dando vita ad una simpatica gag: “Vorrei che me lo presentasse prima possibile, pe...
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 12:16
Le Iene ha chiesto a Piero Pelù, tifoso viola VIP, come potrebbe reagire se la figlia si fidanzasse con uno juventino dando vita ad una simpatica gag: “Vorrei che me lo presentasse prima possibile, perché non vedrei l’ora di tirargli le orecchie! (ride ndr)”.