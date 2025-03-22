Sentite Pelù: "Sulla coreografia c'era scritto Juve Perda, è stato fatto un grave errore di lettura"
Piero Pelù ha rilasciato delle dichiarazioni ai media presenti alla partita di addio al calcio di Pepito Rossi in corso in questi minuti al Franchi, queste le sue parole:"Manco io in campo perché sono...
Piero Pelù ha rilasciato delle dichiarazioni ai media presenti alla partita di addio al calcio di Pepito Rossi in corso in questi minuti al Franchi, queste le sue parole:
"Manco io in campo perché sono infortunato, però tornerò presto."
Pepito insieme a Bati?
"L'altro giorno c'era Batistuta in tribuna e abbiamo vinto 3-0 con la Juventus, sono i momenti più belle della nostra storia del calcio. Speriamo che adesso durino del tempo perché abbiamo tanto potenziale"
La Fiorentina di adesso?
"Ci manca una coppa da tanti anni, una basterebbe. Fare previsioni è inutile ma serve la Fiorentina concentrata che vediamo sempre con le grandi squadre"
Le polemiche sulla coreografia?
Secondo me c'è stato un errore di lettura, in realtà sulla coreografia c'era scritto "Juve Perda", hanno sbagliato una consonante"