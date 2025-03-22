Sentite Pelù: "Sulla coreografia c'era scritto Juve Perda, è stato fatto un grave errore di lettura"

Piero Pelù ha rilasciato delle dichiarazioni ai media presenti alla partita di addio al calcio di Pepito Rossi in corso in questi minuti al Franchi, queste le sue parole:"Manco io in campo perché sono...

A cura di Redazione Labaroviola 22 marzo 2025 18:46

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