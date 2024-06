Pelú: “Ringrazio Italiano per tutto, ma per la finale ha sbagliato tutto, giocando così non vinci”

Il cantante fiorentino e grande tifoso viola Piero Pelù ha parlato oggi a spettacolo.eu anche di Fiorentina: “Non si può giocare una finale con quell’atteggiamento e con quel gioco. Non hai creato niente, al massimo potevi arrivare ai rigori e sperare di vincere lì, ma sarebbe sbagliato perché non si può giocare una finale con quest’idea. Ringrazio Italiano per tutto, ma ha sbagliato tutto ad Atene. Ha fatto bene con noi e non lo posso odiare. Spero che il bel gioco arrivi anche con il nuovo mister e mi auguro che si riesca a vincere un trofeo. Non mi piace il centrocampo che tiene troppo la palla, vorrei che andassimo subito in verticale, qualcosa di nuovo”.