Notizie Niccolo Pierozzi Fiorentina

N. Pierozzi: "Orgoglioso di essere cresciuto a Firenze. Il gol alla Juve? Che soddisfazione per un fiorentino"
02 aprile 2026 17:34
Scopritore di Pierozzi: "Non mi meraviglierei se diventasse capitano della Fiorentina"
28 ottobre 2023 19:27
E. Pierozzi: "Tornare alla Fiorentina un mio obiettivo. Mio fratello merita un'opportunità"
27 marzo 2023 19:43
Pierozzi: "Sogno la Fiorentina, il mio modello è Di Lorenzo. Quella di Montella la Viola più bella"
19 gennaio 2023 21:57
N. Pierozzi: "Dura non vedere i miei compagni di squadra. Sto studiando per la maturità"
28 marzo 2020 13:18
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