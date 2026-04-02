N. Pierozzi: "Orgoglioso di essere cresciuto a Firenze. Il gol alla Juve? Che soddisfazione per un fiorentino"

Le dichiarazioni dell'ex difensore della Fiorentina, Niccolò Pierozzi, sulla sua esperienza in maglia Viola

Niccolò Pierozzi, ex difensore della Fiorentina e attualmente al Palermo, con cui è in corsa per la promozione in Serie A, si è raccontato al Corriere dello Sport - Stadio, ripercorrendo le tappe principali della sua carriera, tra cui l’esperienza in maglia viola.

“La mia famiglia è del quartiere di Rifredi, fino a 20 anni non mi sono mai mosso da Firenze ed ero orgoglioso di quel percorso. Le giovanili viola sono una scuola formidabile, ho girato l'Europa con i tornei di categoria, vinto la Coppa Italia, avuto allenatori come Bigica e Aquilani".

Aggiunge: "Nel 2023 sono stato 6 mesi in prima squadra, ma un infortunio mi ha tenuto fermo a lungo. C'era Italiano in panchina, ho esordito in Conference League ma a gennaio ho preferito cercare più spazio alla Salernitana. Poi in estate con la società non abbiamo trovato l'accordo sul rinnovo e si è presentato il Palermo: un'opportunità che ho sposato subito, qui vedo la possibilità di arrivare molto in alto”.

Su gol alla Juventus con la maglia della Salernitana: "Già quando ero alla Pro Patria in C ho fatto 8 reti in un anno. Con la Salernitana ho segnato anche un gol di testa allo Juventus Stadium, per un fiorentino una grande soddisfazione".