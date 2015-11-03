Notizie Fallimento Fiorentina

Sampdoria, quattro mesi per evitare il fallimento. Ma Zanetti non acquisterà il club: situazione finanziaria compromessa
01 marzo 2023 22:24
Cecchi Gori: "Fiorentina fatta fallire perchè avevo le mani sulla televisione. Mi misero contro la Rai"
16 aprile 2022 11:27
Cecchi Gori: "Causa di 400 milioni per il fallimento. Se vinco dò alla Fiorentina quei soldi"
07 aprile 2019 18:20
"La Fiorentina non doveva fallire, altri messi peggio eppure..." Cecchi Gori chiede 350 milioni di risarcimento
17 novembre 2018 11:21
Gravina: "Tavecchio si dimetta, abbiamo tutti delle responsabilità. Elezioni soluzione migliore"
19 novembre 2017 12:55
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