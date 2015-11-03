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Notizie Fallimento Fiorentina

Sampdoria, quattro mesi per evitare il fallimento. Ma Zanetti non acquisterà il club: situazione finanziaria compromessa

01 marzo 2023 22:24

Cecchi Gori: "Fiorentina fatta fallire perchè avevo le mani sulla televisione. Mi misero contro la Rai"

16 aprile 2022 11:27

Cecchi Gori: "Causa di 400 milioni per il fallimento. Se vinco dò alla Fiorentina quei soldi"

07 aprile 2019 18:20

"La Fiorentina non doveva fallire, altri messi peggio eppure..." Cecchi Gori chiede 350 milioni di risarcimento

17 novembre 2018 11:21

Gravina: "Tavecchio si dimetta, abbiamo tutti delle responsabilità. Elezioni soluzione migliore"

19 novembre 2017 12:55

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