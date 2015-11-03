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Notizie Fagorzi Fiorentina

CorFio, Fagorzi, storico massaggiatore, è tornato alla Fiorentina. Il motivo del contenzioso aperto...

24 ottobre 2020 10:25

(FOTO)"Un ricordo indelebile.."Così il massaggiatore Fagorzi ricorda l'infortunio di Rossi

05 gennaio 2020 21:21

Fagorzi licenziato dalla Fiorentina, la società viola ha perso la causa in tribunale. Adesso dovrà riassumerlo?

11 novembre 2017 11:55

Sousa e una rottura ricca di retroscena, dal divieto di affacciarsi sul campo di allenamento ai doppi alberghi

22 maggio 2017 11:35

Frey, frecciatina alla società viola: "Se allontani certe persone non stupirti se non arrivano i risultati"

09 maggio 2017 14:43

Cos'è successo davvero tra la Fiorentina e Fagorzi? Il mistero si è risolto e i problemi sono svelati...

06 dicembre 2016 11:48

LA FIORENTINA REINTEGRA FAGORZI, IL MOTIVO DELL'ESCLUSIONE DAI VIOLA

05 dicembre 2016 15:17

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