Notizie Fagorzi Fiorentina

CorFio, Fagorzi, storico massaggiatore, è tornato alla Fiorentina. Il motivo del contenzioso aperto...
24 ottobre 2020 10:25
(FOTO)"Un ricordo indelebile.."Così il massaggiatore Fagorzi ricorda l'infortunio di Rossi
05 gennaio 2020 21:21
Fagorzi licenziato dalla Fiorentina, la società viola ha perso la causa in tribunale. Adesso dovrà riassumerlo?
11 novembre 2017 11:55
Sousa e una rottura ricca di retroscena, dal divieto di affacciarsi sul campo di allenamento ai doppi alberghi
22 maggio 2017 11:35
Frey, frecciatina alla società viola: "Se allontani certe persone non stupirti se non arrivano i risultati"
09 maggio 2017 14:43
Cos'è successo davvero tra la Fiorentina e Fagorzi? Il mistero si è risolto e i problemi sono svelati...
06 dicembre 2016 11:48
LA FIORENTINA REINTEGRA FAGORZI, IL MOTIVO DELL'ESCLUSIONE DAI VIOLA
05 dicembre 2016 15:17
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