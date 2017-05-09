Frey, frecciatina alla società viola: "Se allontani certe persone non stupirti se non arrivano i risultati"

Il portiere della Fiorentina va a trovare Fagorzi e se la prende con la società colpevole di averlo allontanato...

Questo è il post scritto da Sebastian Frey su Instagram dopo aver postato una foto con il massaggiatore Fagorzi, allontanato dalla Fiorentina dal tecnico Paulo Sousa nell'ultimo periodo:

"Dicono che per costruire una squadra importante ci vuole stabilità e continuità a l'interno dello spogliatoio, a volte ci dimentichiamo che in quello spogliatoio non ci sono solo giocatori, ci sono persone che ti aiutano a stare bene fisicamente e non solo. Quelle persone vanno tutelate quanto i calciatori che scendono in campo. Non bisogna stupirsi perché i risultati non arrivano con continuità... grande FAGO!!!!! Ti voglio bene"