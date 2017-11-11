Fagorzi licenziato dalla Fiorentina, la società viola ha perso la causa in tribunale. Adesso dovrà riassumerlo?
Svolta all'interno del famigerato "caso Fagorzi", relativo al contenzioso tra lo storico massofisioterapista viola (allontanato dalla Fiorentina dal centro sportivo per dissidi) e il club viola: lo st...
Svolta all'interno del famigerato "caso Fagorzi", relativo al contenzioso tra lo storico massofisioterapista viola (allontanato dalla Fiorentina dal centro sportivo per dissidi) e il club viola: lo storico massaggiatore viola (dal 2002 al 2017) è stato riabilitato dalla giustizia in quanto il provvedimento della Fiorentina è stato ritenuto illegittimo. Alla base dei problemi tra Fagorzi e il club ci sarebbe stata prima la violazione di un obbligo di riservatezza su un vecchio infortunio di Bernardeschi e poi la comunicazione da parte della società che il contratto di Fagorzi non sarebbe stato rinnovato. Spetterà al giudice decidere se la Fiorentina dovrà alla fine assumere o meno a tempo indeterminato Fagorzi. Il massaggiatore, dopo essere stato allontanato dalla società viola, ha lavorato con la nazionale italiana.
Repubblica