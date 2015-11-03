Notizie Empolifiorentina Fiorentina

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Pradè: "Atteggiamenti sbagliati? Non ne ho visti. Il ritiro?..."

11 aprile 2016 15:50

Corsi: "La Fiorentina è più ricca e simpatica ma oggi è caduta con il brutto anatroccolo..."

10 aprile 2016 14:54

Oltre le avversità: Fiorentina ed Empoli in campo per il Mayer

09 aprile 2016 16:40

Nonostante lo sciopero saranno in mille tifosi al Castellani

09 aprile 2016 11:00

Curva Fiesole: "Non andremo ad Empoli, prezzi troppo cari" Il comunicato

08 aprile 2016 17:35

Sousa e quelle sirene russe...

08 aprile 2016 09:37

Kalinic torna titolare contro l'Empoli

08 aprile 2016 08:22

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