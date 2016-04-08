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Kalinic torna titolare contro l'Empoli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport il bomber croato Nikola Kalinic tornerà a prendersi il posto da titolare nella sfida del Castellani contro l'Empoli alle 12.30 di Domenica. Complice...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2016 08:22
Kalinic torna titolare contro l'Empoli -
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Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport il bomber croato Nikola Kalinic tornerà a prendersi il posto da titolare nella sfida del Castellani contro l'Empoli alle 12.30 di Domenica. Complice anche l'infortunio di Babacar, Kalinic è chiamato al goal visto che non segna da Atalanta-Fiorentina.

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