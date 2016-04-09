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Nonostante lo sciopero saranno in mille tifosi al Castellani

La Curva aveva espresso un duro comunicato contro il caro biglietti adottato dalla società empolese (LEGGI QUI). Ma, nonostante ciò, secondo La Nazione saranno in circa mille a seguire la società viol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2016 11:00
Nonostante lo sciopero saranno in mille tifosi al Castellani -
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La Curva aveva espresso un duro comunicato contro il caro biglietti adottato dalla società empolese (LEGGI QUI). Ma, nonostante ciò, secondo La Nazione saranno in circa mille a seguire la società viola al Castellani. Scarso interesse? Prezzo caro? Orario insolito? Tante domande con una riposta: La curva non sarà a sostenere la squadra, in mille saranno comunque sulle gradinate.

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