Notizie Dpcm Fiorentina

Ristoranti, piscine e palestre chiuse, stop ai dilettanti. Possibile spostamento tra regioni. Ecco il nuovo Dpcm
25 ottobre 2020 12:00
Conte sul nuovo DPCM: "Stop agli sport di squadra dilettantistici di base". Tutte le misure adottate...
18 ottobre 2020 23:13
L'annuncio di Spadafora: "Stop al calcio amatoriale, va avanti il dilettantistico. Nelle prossime settimane..."
13 ottobre 2020 11:11
Nuovo DPCM, Spadafora: "Gli stadi resteranno chiusi al pubblico almeno fino al 07/10"
07 settembre 2020 22:56
Serie A gelata, stadi a porte chiuse almeno fino al 30/09, in arrivo il nuovo DPCM
06 settembre 2020 15:13
Gravina: "Nuovo DPCM? Passo importante per ripartire. Vogliamo consentire ai tifosi di esserci in sicurezza"
09 agosto 2020 16:51
Nobili, Italia Viva: "Sembra ci sia in preparazione un DPCM per bloccare definitivamente il calcio"
03 maggio 2020 21:53
Coronavirus, Conte verso nuovo decreto. Misure restrittive saranno prorogate altri 15 giorni
09 aprile 2020 16:31
Conte frena le società sportive: "Nuovo decreto: stop agli allenamenti fino al 13 aprile"
02 aprile 2020 00:58
Conte: "Restrizioni prorogate fino al 13 Aprile. Serve ulteriore sforzo da parte di tutti.."
01 aprile 2020 21:15
Conte: "Nuovo decreto: multe da 400 a 3000 euro. Emergenza prorogata fino al 31 luglio? Non è vero..."
24 marzo 2020 20:10
Conte: "Stanziati 25 miliardi per l'emergenza. Se aiuteremo il calcio? Non lo sappiamo ancora"
11 marzo 2020 12:48
Dopo il nuovo decreto la Serie A si ferma ma gli allenamenti? Sono diversi i dubbi da sciogliere
10 marzo 2020 01:17
CONTE: "FINO AL 3 APRILE, L'ITALIA SI FERMA PER OGNI ATTIVITÀ. TUTTO BLOCCATO"
09 marzo 2020 22:35
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