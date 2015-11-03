Labaro Viola

Notizie Dpcm Fiorentina

Ristoranti, piscine e palestre chiuse, stop ai dilettanti. Possibile spostamento tra regioni. Ecco il nuovo Dpcm

25 ottobre 2020 12:00

Conte sul nuovo DPCM: "Stop agli sport di squadra dilettantistici di base". Tutte le misure adottate...

18 ottobre 2020 23:13

L'annuncio di Spadafora: "Stop al calcio amatoriale, va avanti il dilettantistico. Nelle prossime settimane..."

13 ottobre 2020 11:11

Nuovo DPCM, Spadafora: "Gli stadi resteranno chiusi al pubblico almeno fino al 07/10"

07 settembre 2020 22:56

Serie A gelata, stadi a porte chiuse almeno fino al 30/09, in arrivo il nuovo DPCM

06 settembre 2020 15:13

Gravina: "Nuovo DPCM? Passo importante per ripartire. Vogliamo consentire ai tifosi di esserci in sicurezza"

09 agosto 2020 16:51

Nobili, Italia Viva: "Sembra ci sia in preparazione un DPCM per bloccare definitivamente il calcio"

03 maggio 2020 21:53

Coronavirus, Conte verso nuovo decreto. Misure restrittive saranno prorogate altri 15 giorni

09 aprile 2020 16:31

Conte frena le società sportive: "Nuovo decreto: stop agli allenamenti fino al 13 aprile"

02 aprile 2020 00:58

Conte: "Restrizioni prorogate fino al 13 Aprile. Serve ulteriore sforzo da parte di tutti.."

01 aprile 2020 21:15

Conte: "Nuovo decreto: multe da 400 a 3000 euro. Emergenza prorogata fino al 31 luglio? Non è vero..."

24 marzo 2020 20:10

Conte: "Stanziati 25 miliardi per l'emergenza. Se aiuteremo il calcio? Non lo sappiamo ancora"

11 marzo 2020 12:48

Dopo il nuovo decreto la Serie A si ferma ma gli allenamenti? Sono diversi i dubbi da sciogliere

10 marzo 2020 01:17

CONTE: "FINO AL 3 APRILE, L'ITALIA SI FERMA PER OGNI ATTIVITÀ. TUTTO BLOCCATO"

09 marzo 2020 22:35

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