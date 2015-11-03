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Notizie Daku Fiorentina

Nazione: "La Fiorentina è su Daku come vice Kean, il Rubin Kazan chiede 8 milioni"

14 agosto 2025 09:13

"Da come ho capito, la Fiorentina dovrebbe vendere Kean e si sono interessati a Daku"

13 agosto 2025 22:30

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Daku, servono 20 milioni, ma la sua volontà può facilitare l’affare”

12 agosto 2025 08:53

Nazione: “Fiorentina in cerca del vice Kean. Spunta Daku, il Rubin Kazan chiede 8 milioni”

12 agosto 2025 08:38

Dall'Albania riportano: "La Fiorentina è interessata a Daku del Rubin Kazan, valutazione di circa 8 milioni"

11 agosto 2025 15:26

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