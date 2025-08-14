Nazione: “La Fiorentina è su Daku come vice Kean, il Rubin Kazan chiede 8 milioni”

Valutazioni in corso. Il mercato della Fiorentina è in una fase d’attesa fermo restando che gli obiettivi sono noti da tempo ma non è escluso che possano essere raggiunti nell’ultimissima fase delle trattative. Alla voce vice Kean non si sono aggiunte altre candidature rispetto a quelle raccontate ma dalla Russia è arrivata una conferma importante intorno al nome di Mirlind Daku, centravanti albanese classe ‘98 il cui costo si aggira intorno agli 8 milioni. L’allenatore del Rubin Kazan, Rashid Rakhimov, ha confermato l’interesse della Fiorentina. Alla quale il giocatore è stato proposto da intermediari. Idea che per dar fiato a Kean potrebbe essere presa in considerazione dai dirigenti gigliati. Lo scrive La Nazione.