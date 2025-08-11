Dall'Albania riportano: "La Fiorentina è interessata a Daku del Rubin Kazan, valutazione di circa 8 milioni"
L'attaccante albanese potrebbe arrivare a Firenze come sostituto di Moise Kean come richiesto da Stefano Pioli
A cura di Mirko Carmignani
11 agosto 2025 15:26
Secondo quanto riportato dal giornale albanese Telegrafi, la Fiorentina si sta muovendo per l'attaccante balcanico kosovaro naturalizzato albanese Mirlind Daku in forza ai russi del Rubin Kazan e classe 1998, infatti per il quotidiano il giocatore sarebbe interessato a venire in Italia dopo l'esperienza russa con la Fiorentina che avrebbe iniziato le negoziazioni.
L'attaccante gioca con la squadra di Kazan dal 2023 e ha segnato 29 gol e 13 assist in 66 presenze tra tutte le competizioni. Il suo prezzo si aggira sugli 8 milioni e secondo i media albanesi, la Fiorentina sta procedendo nella trattativa.