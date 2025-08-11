Dall'Albania riportano: "La Fiorentina è interessata a Daku del Rubin Kazan, valutazione di circa 8 milioni"

L'attaccante albanese potrebbe arrivare a Firenze come sostituto di Moise Kean come richiesto da Stefano Pioli

Secondo quanto riportato dal giornale albanese Telegrafi, la Fiorentina si sta muovendo per l'attaccante balcanico kosovaro naturalizzato albanese Mirlind Daku in forza ai russi del Rubin Kazan e classe 1998, infatti per il quotidiano il giocatore sarebbe interessato a venire in Italia dopo l'esperienza russa con la Fiorentina che avrebbe iniziato le negoziazioni.

L'attaccante gioca con la squadra di Kazan dal 2023 e ha segnato 29 gol e 13 assist in 66 presenze tra tutte le competizioni. Il suo prezzo si aggira sugli 8 milioni e secondo i media albanesi, la Fiorentina sta procedendo nella trattativa.