"Da come ho capito, la Fiorentina dovrebbe vendere Kean e si sono interessati a Daku"

Il tecnico del Rubin conferma l'interesse della Fiorentina per l'albanese, per lui sarebbe il sostituto di Kean in caso di cessione

Rashid Rakhimov, allenatore del Rubin Kazan, ha parlato nel post-partita della sconfitta subita per 3-0 contro lo Zenit San Pietroburgo. E nel corso della sua intervista, il tecnico dei russi si è lasciato andare anche a una considerazione in chiave mercato che coinvolge la Fiorentina, una delle squadre segnalate come più attente su Mirlind Daku (27 anni), centravanti del Rubin.

A proposito di questo collegamento di mercato tra Daku, il Rubin Kazan e la Fiorentina, ha detto Rakhimov: "Da come ho capito io, la Fiorentina dovrebbe vendere Kean. E sì, sono interessati a Daku", la conferma del tecnico del Rubin Kazan, forse però rimasto un po' indietro sulla vicenda. O in possesso di informazioni che, in questo momento, nessun altro può vantare di avere.

Comunque, seppur legando la sua dichiarazione al destino di Kean e non a un potenziale ruolo di alternativa all'interno della rosa di Pioli, anche il tecnico del Rubin Kazan ha confermato l'interesse da parte di Pradè e Goretti per l'attaccante classe 1998 e Nazionale albanese. Daku ha già segnato 4 gol nelle prime 4 giornate della massima divisione in Russia. In generale, comunque, l'arrivo di un nuovo attaccante per la Fiorentina è da legare anche a una sempre più probabile partenza di Beltran, ambito proprio nello stato ex sovietico.

Lo riporta tuttomercatoweb.com