Nazione: “Fiorentina in cerca del vice Kean. Spunta Daku, il Rubin Kazan chiede 8 milioni”

I movimenti maggiori restano davanti

I movimenti maggiori restano infatti davanti, dove si cerca un giocatore giovane che possa riempire la casella del vice Kean senza un grande esborso. Al nome di Siwe e a quello di Spendi ieri si sono aggiunti un paio di candidati. Il primo è Conrad Harder dello Sporting Lisbona, talento classe 2005 che i viola vorrebbero però soltanto in prestito. E poi Mirlind Daku, attaccante albanese classe ‘98 del Rubin Kazan: costo circa 8 milioni. Lo scrive La Nazione.

