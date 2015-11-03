Notizie Corluka Fiorentina

Ag. Corluka: "Trattato per 1 mese e mezzo, voleva solo la Viola"
16 settembre 2016 17:55
Retroscena Corluka, la Fiorentina ha scelto di non fare offerte dopo la proposta di rinnovo della Lokomotiv
16 agosto 2016 19:06
Sfuma ufficialmente Corluka. La Lokomotiv annuncia il suo rinnovo su Twitter
16 agosto 2016 12:53
Dalla Russia emerge un clamoroso rinnovo di contratto di Corluka. Verità o burla? La Fiorentina lascia o raddoppia?
16 agosto 2016 12:09
Corluka vuole solo la Fiorentina, la Lokomotiv chiede 5 milioni, tutte le ultime sulla trattativa
10 agosto 2016 19:44
TELLO+CORLUKA+SANCHEZ, ADESSO SOUSA PUÒ SORRIDERE. TUTTA LA VERITÀ SU BADELJ CHE RESTA A FIRENZE
10 agosto 2016 13:54
Repubblica.it, Carlos Sanchez in arrivo a Firenze, per Corluka siamo ai dettagli. L'offerta..
08 agosto 2016 21:45
Corluka lontano dalla Fiorentina? No, smentisce il calciatore "Io non ho un procuratore"
08 agosto 2016 21:05
Finalmente Fiorentina! Vicinissimi gli arrivi in viola di Corluka e Carlos Sanchez. Trattative sbloccate, le ultime
06 agosto 2016 13:50
Ag. Corluka: "Abbiamo rifiutato il Bayern Monaco, la Fiorentina non è nemmeno in corsa per l'acquisto"
14 luglio 2016 16:07
Corluka e Ferrari hanno lo stesso prezzo. Il Croato ha già detto di voler giocare nella Fiorentina
11 luglio 2016 09:29
Corluka costa sette milioni, ma la richiesta di ingaggio è alta. Corvino vuole regalare un top a Sousa
10 luglio 2016 10:28
Di Marzio, la Fiorentina pensa in grande per la difesa, si tratta Corluka
07 luglio 2016 09:55
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