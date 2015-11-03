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Notizie Corluka Fiorentina

Ag. Corluka: "Trattato per 1 mese e mezzo, voleva solo la Viola"

16 settembre 2016 17:55

Retroscena Corluka, la Fiorentina ha scelto di non fare offerte dopo la proposta di rinnovo della Lokomotiv

16 agosto 2016 19:06

Sfuma ufficialmente Corluka. La Lokomotiv annuncia il suo rinnovo su Twitter

16 agosto 2016 12:53

Dalla Russia emerge un clamoroso rinnovo di contratto di Corluka. Verità o burla? La Fiorentina lascia o raddoppia?

16 agosto 2016 12:09

Corluka vuole solo la Fiorentina, la Lokomotiv chiede 5 milioni, tutte le ultime sulla trattativa

10 agosto 2016 19:44

TELLO+CORLUKA+SANCHEZ, ADESSO SOUSA PUÒ SORRIDERE. TUTTA LA VERITÀ SU BADELJ CHE RESTA A FIRENZE

10 agosto 2016 13:54

Repubblica.it, Carlos Sanchez in arrivo a Firenze, per Corluka siamo ai dettagli. L'offerta..

08 agosto 2016 21:45

Corluka lontano dalla Fiorentina? No, smentisce il calciatore "Io non ho un procuratore"

08 agosto 2016 21:05

Finalmente Fiorentina! Vicinissimi gli arrivi in viola di Corluka e Carlos Sanchez. Trattative sbloccate, le ultime

06 agosto 2016 13:50

Ag. Corluka: "Abbiamo rifiutato il Bayern Monaco, la Fiorentina non è nemmeno in corsa per l'acquisto"

14 luglio 2016 16:07

Corluka e Ferrari hanno lo stesso prezzo. Il Croato ha già detto di voler giocare nella Fiorentina

11 luglio 2016 09:29

Corluka costa sette milioni, ma la richiesta di ingaggio è alta. Corvino vuole regalare un top a Sousa

10 luglio 2016 10:28

Di Marzio, la Fiorentina pensa in grande per la difesa, si tratta Corluka

07 luglio 2016 09:55

Difensore, Mediaset: "Corluka lascia Mosca, proposto alla Fiorentina". Servono 9 milioni...

01 luglio 2016 14:33

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