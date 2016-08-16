Dalla Russia emerge un clamoroso rinnovo di contratto di Corluka. Verità o burla? La Fiorentina lascia o raddoppia?

Rinnovo di contratto per Corluka alla Lokomotiv Mosca. Questo è il rilancio di una televisione russa

Vedran Corluka si allontana dalla Fiorentina? Questo è quanto farebbe pensare la notizia data dall'emittente russa "Match TV" secondo il quale il difensore croato a lungo seguito dai viola, starebbe addirittura per rinnovare il proprio contratto con la Lokomotiv Mosca per altri quattro anni. L'accordo, stando a quanto raccolto, sarebbe imminente. A questo punto resta da sapere se si tratta di una verità o dell'ennesima burla, e se soprattutto si tratta di una mossa che comprometterebbe la trattativa con la Fiorentina