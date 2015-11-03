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Notizie Cda Fiorentina

Per motivi di organizzazione spostato il CDA della Fiorentina da domani a sabato

30 maggio 2019 19:35

Il Consiglio di Amministrazione della Fiorentina si terrà venerdì 1 giugno. Ecco il comunicato del club viola

27 maggio 2019 17:21

ACF: Cda sul piano economico, diritti tv e ufficialità. Corvino ha illustrato...

16 giugno 2017 17:29

Lunedì il CdA: prevista l'approvazione del bilancio ma non solo...

24 febbraio 2017 14:05

Domani il CdA: Antognoni, stadio, mercato e Sousa. ADV...

21 dicembre 2016 11:16

Cda, oggi si scrive il futuro della Fiorentina. Dragowski e il retroscena del si alla viola

17 giugno 2016 09:51

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