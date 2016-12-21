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Domani il CdA: Antognoni, stadio, mercato e Sousa. ADV...

E' fissato per domani alle 15 il Consiglio d'Amministrazione della Fiorentina: lo ricorda oggi anche il Corriere dello Sport, che evidenzia come Andrea Della Valle sarà in città alle 18, prima della s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2016 11:16
Domani il CdA: Antognoni, stadio, mercato e Sousa. ADV... - Andrea Della Valle;Diego Della Valle
Andrea Della Valle;Diego Della Valle
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E' fissato per domani alle 15 il Consiglio d'Amministrazione della Fiorentina: lo ricorda oggi anche il Corriere dello Sport, che evidenzia come Andrea Della Valle sarà in città alle 18, prima della sfida col Napoli, seguendo i lavori in call conference. Tra i temi maggiormente bollenti ci sono il ritorno di Giancarlo Antognoni ed il punto sui lavori per il nuovo stadio alla Mercafir, senza dimenticare il mercato e la posizione di Paulo Sousa.

 

 

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