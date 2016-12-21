Domani il CdA: Antognoni, stadio, mercato e Sousa. ADV...

E' fissato per domani alle 15 il Consiglio d'Amministrazione della Fiorentina: lo ricorda oggi anche il Corriere dello Sport, che evidenzia come Andrea Della Valle sarà in città alle 18, prima della s...

E' fissato per domani alle 15 il Consiglio d'Amministrazione della Fiorentina: lo ricorda oggi anche il Corriere dello Sport, che evidenzia come Andrea Della Valle sarà in città alle 18, prima della sfida col Napoli, seguendo i lavori in call conference. Tra i temi maggiormente bollenti ci sono il ritorno di Giancarlo Antognoni ed il punto sui lavori per il nuovo stadio alla Mercafir, senza dimenticare il mercato e la posizione di Paulo Sousa.