ACF: Cda sul piano economico, diritti tv e ufficialità. Corvino ha illustrato...

Si è riunito oggi, presieduto dal Presidente Esecutivo Mario Cognigni, il CdA di ACF Fiorentina per esaminare e approvare il documento economico finanziario da depositare presso l’UEFA.Il Consiglio ha...

A cura di Redazione Labaroviola 16 giugno 2017 17:29

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