ACF: Cda sul piano economico, diritti tv e ufficialità. Corvino ha illustrato...
Si è riunito oggi, presieduto dal Presidente Esecutivo Mario Cognigni, il CdA di ACF Fiorentina per esaminare e approvare il documento economico finanziario da depositare presso l’UEFA.Il Consiglio ha...
Si è riunito oggi, presieduto dal Presidente Esecutivo Mario Cognigni, il CdA di ACF Fiorentina per esaminare e approvare il documento economico finanziario da depositare presso l’UEFA.
Il Consiglio ha poi valutato gli aspetti dei diritti televisivi per l’incertezza creatasi dopo il ritiro della Lega dalla prima gara d’appalto.
Infine il Consiglio di Amministrazione ha ascoltato il Direttore Generale dell'Area Tecnica, Pantaleo Corvino, che ha illustrato il resoconto della stagione 2016-2017, enunciando i principi guida per l'apertura di una nuova fase iniziata con l’arrivo dell’allenatore, Stefano Pioli, e gli acquisti di due difensori Nikola Milenkovic e Vitor Hugo.