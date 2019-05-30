Per motivi di organizzazione spostato il CDA della Fiorentina da domani a sabato
Per motivi organizzativi il Consiglio di Amministrazione di ACF Fiorentina, convocato per domani (venerdì 31 maggio 2019), è spostato a sabato 1° giugno 2019. Questo è quanto fa sapere la Fiorentina s...
A cura di Redazione Labaroviola
30 maggio 2019 19:35
Per motivi organizzativi il Consiglio di Amministrazione di ACF Fiorentina, convocato per domani (venerdì 31 maggio 2019), è spostato a sabato 1° giugno 2019. Questo è quanto fa sapere la Fiorentina sul proprio sito ufficiale.