Tafferugli in curva: al Borussia M'Gladbach multa e dei daspo. Alla Fiorentina...

Dovrebbero essere queste le sanzioni inflitte...

Ieri nel corso della partita, precisamente alla metà del primo tempo, in Curva Ferrovia è scoppiato un po' di parapiglia (LEGGI QUI). Il tutto adesso si dovrebbe risolvere con una multa salata che verrà inflitta al Borussia M'Gladbach e circa 10 daspo ai tifosi tedeschi (che già ieri sono stati portati in Questura per rispondere delle proprie azioni). Alla Fiorentina e a tutto l'organo di sicurezza sono stati fatti i complimenti da parte del delegato UEFA per aver permesso di tamponare prima e di risolvere poi lo spiacevole inconveniente. Inutile dire che episodi come quelli visti ieri sono da condannare con il massimo della pena applicabile e speriamo che non accada mai più.