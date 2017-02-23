Tafferugli in Curva Ferrovia, interviene la Polizia. La situazione...

Il racconto dei tafferugli intercorsi nel primo tempo...

Nel pomeriggio il clima era più che tranquillo ma alla metà del primo tempo in Curva Ferrovia tutto è cambiato. La scintilla? Il goal del vantaggio firmato da Nikola Kalinic. Poco dopo la vicinanza tra le due compagini divise in curva solo da un cordone di steward si è interrotta dando vita a dei tafferugli durati per una manciata di minuti, tanto da rendere necessario l'intervento della Polizia che ha diviso le due compagini. I tedeschi hanno cercato inoltre sotto il "formaggino" di sfondare in curva ma al momento la situazione è sotto controllo con le forze armate che stanno facendo defluire il settore interessato per unificare negl'altri spicchi.

Gabriele Caldieron