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Tafferugli in Curva Ferrovia, interviene la Polizia. La situazione...

Il racconto dei tafferugli intercorsi nel primo tempo...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
23 febbraio 2017 21:55
Tafferugli in Curva Ferrovia, interviene la Polizia. La situazione... -
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Gabriele Caldieron
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Nel pomeriggio il clima era più che tranquillo ma alla metà del primo tempo in Curva Ferrovia tutto è cambiato. La scintilla? Il goal del vantaggio firmato da Nikola Kalinic. Poco dopo la vicinanza tra le due compagini divise in curva solo da un cordone di steward si è interrotta dando vita a dei tafferugli durati per una manciata di minuti, tanto da rendere necessario l'intervento della Polizia che ha diviso le due compagini. I tedeschi hanno cercato inoltre sotto il "formaggino" di sfondare in curva ma al momento la situazione è sotto controllo con le forze armate che stanno facendo defluire il settore interessato per unificare negl'altri spicchi.

Gabriele Caldieron

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