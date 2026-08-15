Tacchinardi: "La Fiorentina darà noia a tante squadre, ha tanti giocatori col gol facile in rosa"

L'ex centrocampista ha parlato dopo il successo col Benevento

A Sportmediaset l'ex giocatore Alessio Tacchinardi ha parlato di Fiorentina: "Bella vittoria, i nuovi hanno risposto alla grande e hanno tanta qualità perché Grosso vuole un calcio di dominio. Questi giocatori servono per proporre ed essere offensivi, sono giovani ma hanno dei numeri. Sarà dura giocare contro questa Fiorentina perché hanno diversi gol nei piedi. Vedo una squadra libera di testa rispetto allo scorso anno e la seguirò."

Su Mastantuono: "Giocatore di classe superiore, se riesce a reggere la pressione non avrà problemi perché è un valore aggiunto e ce lo ha già fatto vedere in quei minuti."