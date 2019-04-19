Svolta Fiorentina: "Verranno acquistati giocatori di esperienza per ottenere risultati importanti"
Risultato atteso dal club viola il rosso di bilancio di questa stagione sportivo. La scelta fatta dal club, come si legge nel comunicato, “è quella di consolidare una rosa di giocatori giovani e di pr...
A cura di Redazione Labaroviola
19 aprile 2019 12:17
Risultato atteso dal club viola il rosso di bilancio di questa stagione sportivo. La scelta fatta dal club, come si legge nel comunicato, “è quella di consolidare una rosa di giocatori giovani e di prospettiva, pur consapevoli della necessità di aspettare la loro maturazione”.
“La stessa rosa - si legge ancora nel documento pubblicato dalla società – sarà completata con giocatori d’esperienza, mix questo che consentirà al club di puntare ad obiettivi importanti nel medio termine”