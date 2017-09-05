Svolta clamorosa in arrivo, dal prossimo anno il mercato può finire prima dell'inizio del campionato

In Italia sono tutti d'accordo e anche in Europa i consensi sono tutti favorevoli. Adesso però bisognerà passare al nero su bianco

Alle ore 23.00 del 31 agosto il gong che ha sancito la fine del mercato all'Hotel Melià di Milano. Chiudendo così una due mesi intensa di calciomercato, con tante trattative ed operazioni che hanno animato l'estate del calcio italiano. In mezzo due gare di campionato, che hanno riproposto un tema sempre d'attualità: non sarebbe opportuno far finire la sessione estiva di mercato prima dell'inizio della Serie A?

E' l'ipotesi che la FIGC sta valutando in questo momento, con la possibilità di prendere prossimamente una decisione importante in merito. Questo proprio per evitare che calciatori giochino le prime due partite con una squadra per poi trasferirsi in un'altra o che determinate società affrontino l'inizio del campionato con la rosa ancora incompleta. Ed allora spunta quest'ipotesi: far finire il mercato prima dell'inizio ufficiale del campionato, magari nei primi giorni di agosto. Una decisione della FIGC, ma per la quale si attendono indicazioni specifiche anche da UEFA e FIFA.

Tutti, però, sembrano essere d'accordo con quest'ipotesi, in particolar modo la Premier League spinge per intraprendere questa strada (dovrebbe esserci in merito anche una votazione il 7 settembre, con 15 club che al momento sono favorevoli). Ovviamente tutto è ancora da discutere, da decidere e da votare, ma quella di anticipare la fine del mercato ad una data precedente a quella dell'inizio della Serie A sembra essere una possibilità concreta.

Gianlucadimarzio.com