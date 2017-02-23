Superare il turno significa guadagno di quasi un milione di euro. E agli ottavi ci sono già grandi squadre..

Ecco quanto guadagnarebbe la Fiorentina da un passaggio del turno. I sorteggi ci sono già domani...

Come riporta la Nazione, per la Fiorentina accedere agli ottavi di finale dell’Europa League, eliminando il Borussia Mönchengladbach, sarebbe per la Fiorentina più un fatto di prestigio che di soldi, soltanto 750.000 euro. Il nome della prossima avversaria si conoscerebbe domani, data del sorteggio. A questo punto della competizione non esistono più regole restrittive e la Fiorentina potrebbe affrontare chiunque, compresa l’altra squadra italiana, la Roma. E fra le altre squadre che in questo momento hanno quasi tutte i piedi negli ottavi, sono da codice rosso il Manchester United, lo Shakhtar Donetsk, il Lione e lo Schalke 04.