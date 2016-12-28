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SUNING VUOLE FAR DIVENTARE BERNARDESCHI IL NUOVO SIMBOLO DELL’INTER

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SUNING VUOLE FAR DIVENTARE BERNARDESCHI IL NUOVO SIMBOLO DELL’INTER

Redazione

28 Dicembre · 11:55

Aggiornamento: 28 Dicembre 2016 · 11:55

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L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul nuovo sogno dell’Inter: Federico Bernardeschi. Ecco lo stralcio dell’articolo che riguarda il 10 viola: “Un nuovo simbolo: ottenuto l’ok dall’Uefa, Zhang farà davvero le cose in grande. Nella prossima estate vuole vestire di nerazzurro almeno un top player per reparto. Senza dimenticare l’idea di ringiovanire ed italianizzare la rosa: negli ultimi tempi Federico Bernardeschi ha superato Domenico Berardi alla voce attaccanti. Nei piani cinesi, sarà il fuoriclasse della Fiorentina il nuovo simbolo dell’Inter. Operazione non facile, ma i Della Valle e gli Zhang hanno già avuto i primi contatti. Nulla verrà fatto senza l’ok della proprietà viola, E decisiva sarà la volontà dello stesso Bernardeschi.

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