Suma: "Non si può vivere così, non si può". La radiocronaca di Fiorentina-Milan della voce di Milan Tv

La Fiorentina ieri ha battuto 2-1 al Milan al Franchi, regalando una grande gioia a tutti i tifosi viola. Vittoria impreziosita ancor di più da momenti di grande esaltazione come i 2 rigori parati da...

La Fiorentina ieri ha battuto 2-1 al Milan al Franchi, regalando una grande gioia a tutti i tifosi viola. Vittoria impreziosita ancor di più da momenti di grande esaltazione come i 2 rigori parati da un sontuoso David De Gea, momenti che hanno aumentato ancora di più la gioia dei tifosi viola. Al contrario però i tifosi del Milan non hanno vissuto una grande serata, la dimostrazione della serataccia dei rossoneri è la radiocronaca fatta dal giornalista rossonero Maurizio Suma, ecco il video.

LE PAROLE DI BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-palladino-finora-non-aveva-convinto-ma-stasera-ha-incartato-la-partita-a-fonseca/271301/