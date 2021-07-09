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Su Gollini c'è anche la Fiorentina e potrebbe inserire Lirola

Gollini potrebbe sostituire il portiere polacco della Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2021 16:47
Su Gollini c'è anche la Fiorentina e potrebbe inserire Lirola - REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - AUGUST 23: Pierluigi Gollini of Atalanta BC looks on during the UEFA Europa League Play-Off first leg match between Atalanta BC and FC Copenhagen at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on August 23, 2018 in Reggio nell'E
REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - AUGUST 23: Pierluigi Gollini of Atalanta BC looks on during the UEFA Europa League Play-Off first leg match between Atalanta BC and FC Copenhagen at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on August 23, 2018 in Reggio nell'E
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lirola

Secondo il portale lalaziosiamonoi.it, sul portiere dell'Atalanta, Pierluigi Gollini, c'è un forte l'interesse della Lazio, del Everton e della Fiorentina in caso di partenza di Dragowski. Attualmente i blucerchiati sono in vantaggio rispetto alle pretendenti ma la Fiorentina potrebbe inserire il terzino destro Pol Lirola nell'eventuale trattativa per ridurre le richieste dell'Atalanta.

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