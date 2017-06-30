Nuovo striscione, stavolta firmato: "Vendete le nostre bandiere come fossero pattumiere, ma la spazzatura siete voi!!!"
Nuovo striscione di protesta durissimo contro la Società: a questo punto se Borja Valero verrà ceduto, sarà guerra.
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2017 01:19
"Vendete le nostre bandiere come fossero pattumiere, ma la spazzatura siete voi!!!"
E' questo il testo dello striscione odierno di protesta appeso alla cancellate dello stadio Artemio Franchi dai tifosi della Fiorentina. Ormai si viaggia quasi alla media di uno al giorno: come ampiamente previsto, l'eventuale cessione di Borja Valero non sarebbe accettata nella maniera più assoluta dalla tifoseria organizzata.
Lo striscione di stasera tra l'altro è firmato da uno dei gruppi più importanti della Curva Fiesole: l'unonoveduesei.