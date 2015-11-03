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Notizie Striscione Fiorentina Fiorentina
Nuovo striscione: "Cari DV tirate fuori gli attributi, comprate 2 campioni e ‘chetate’ questi 4 piagnoni"
12 luglio 2017 01:28
Nuovo striscione, stavolta firmato: "Vendete le nostre bandiere come fossero pattumiere, ma la spazzatura siete voi!!!"
01 luglio 2017 01:19
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2017
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Sett. 26
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