Notizie Striscione Fiorentina Fiorentina

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Nuovo striscione: "Cari DV tirate fuori gli attributi, comprate 2 campioni e ‘chetate’ questi 4 piagnoni"

12 luglio 2017 01:28

Nuovo striscione, stavolta firmato: "Vendete le nostre bandiere come fossero pattumiere, ma la spazzatura siete voi!!!"

01 luglio 2017 01:19

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