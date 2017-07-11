Nuovo striscione: "Cari DV tirate fuori gli attributi, comprate 2 campioni e ‘chetate’ questi 4 piagnoni"

Uno striscione, stavolta di stimolo ai Della Valle, ci fornisce l'assist per una brevissima analisi della situazione della Fiorentina.

E' da poco comparso l'ennesimo striscione fuori dallo stadio Artemio Franchi, firmato stavolta genericamente 'I Tifosi Viola', che recita così: "Cari Della Valle tirate fuori le palle, comprate 2 campioni e ‘chetate’ questi 4 piagnoni".

Due righe stavolta davvero significative, perchè nel prossimo mese e mezzo i Della Valle e Corvino possono riportare l'entusiasmo nella piazza (poche volte così basso come oggi) ed assottigliare le linee dei contestatori, mai così numerose come in queste settimane, oppure renderle definitivamente espressione della maggioranza dei sostenitori gigliati, se dopo 2 anni e mezzo di mercati disgraziati, non porteranno a termine una campagna acquisti intelligente ed importante.

I tifosi della Fiorentina aspettano: 90 giorni per capire le reali intenzioni della famiglia marchigiana.

Giancarlo Sali