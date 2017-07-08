Striscione al Franchi: "Maggioranza, minoranza e società uniti per sognare Della Valle non mollare"
A sorpresa arriva anche uno striscione a favore dei Della Valle fuori la sede viola allo stadio: "Basta divisioni per Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2017 02:20
Nella notte sono stati appesi ai cancelli dello Stadio Franchi, all'entrata della sede viola, due striscioni, questa volta a favore della società e dei Della Valle, questo il testo degli striscioni: "Basta divisioni per Firenze" e poi "Maggioranza, minoranza e società uniti per sognare, Della Valle non mollare"