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Striscione al Franchi: "Maggioranza, minoranza e società uniti per sognare Della Valle non mollare"

A sorpresa arriva anche uno striscione a favore dei Della Valle fuori la sede viola allo stadio: "Basta divisioni per Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2017 02:20
Striscione al Franchi: "Maggioranza, minoranza e società uniti per sognare Della Valle non mollare" - Lo striscione appeso allo stadio Franchi nella notte
Lo striscione appeso allo stadio Franchi nella notte
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Nella notte sono stati appesi ai cancelli dello Stadio Franchi, all'entrata della sede viola, due striscioni, questa volta a favore della società e dei Della Valle, questo il testo degli striscioni: "Basta divisioni per Firenze" e poi "Maggioranza, minoranza e società uniti per sognare, Della Valle non mollare"

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