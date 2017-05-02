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Striscione al Franchi: "Società assente, squadra inconcludente, allenatore indolente. Curva Fiesole sempre presente. C'avete rotto il cazzo!"

Un durissimo striscione affisso ai cancelli dello stadio Franchi nella notte dai tifosi della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 maggio 2017 09:19
Striscione al Franchi: "Società assente, squadra inconcludente, allenatore indolente. Curva Fiesole sempre presente. C'avete rotto il cazzo!" -
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Nella notte è stato affisso da parte dai tifosi della Fiorentina un durissimo striscione sui cancelli dello stadio Artemio Franchi con scritto: "Società assente, squadra inconcludente, allenatore indolente. Curva Fiesole...sempre presente. C'avete rotto il cazzo!". Un chiaro e durissimo segnale dei tifosi viola all'indirizzo della squadra e della società per una stagione fallimentare dopo la sconfitta contro il Palermo.

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