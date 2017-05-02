Striscione al Franchi: "Società assente, squadra inconcludente, allenatore indolente. Curva Fiesole sempre presente. C'avete rotto il cazzo!"

Un durissimo striscione affisso ai cancelli dello stadio Franchi nella notte dai tifosi della Fiorentina

Nella notte è stato affisso da parte dai tifosi della Fiorentina un durissimo striscione sui cancelli dello stadio Artemio Franchi con scritto: "Società assente, squadra inconcludente, allenatore indolente. Curva Fiesole...sempre presente. C'avete rotto il cazzo!". Un chiaro e durissimo segnale dei tifosi viola all'indirizzo della squadra e della società per una stagione fallimentare dopo la sconfitta contro il Palermo.