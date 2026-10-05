Stramaccioni lancia Kayode: "Sarà uno dei terzini più forti al mondo, ha un gran futuro davanti"

L'ex tecnico nerazzurro ha parlato del giocatore del Brentford

L'allenatore e commentatore televisivo Andrea Stramaccioni ha analizzato sulle colonne de Il Messaggero il nuovo ciclo della Nazionale guidata da Roberto Mancini. Tra le principali novità messe in mostra nelle ultime uscite degli Azzurri spicca anche un talento cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina.

Il giudizio su Kayode «Sui giovani? Se mantiene la giusta umiltà, Kayode ha tutto per affermarsi come uno dei migliori terzini destri a livello globale. Ne sono fermamente convinto», ha dichiarato l'ex tecnico dell'Inter a proposito del calciatore esploso con la maglia della Fiorentina.

La crescita dei talenti azzurri Stramaccioni si è poi soffermato su altri profili: «Romano ha accusato una mezz'ora iniziale complicata, al pari del resto della squadra, ma possiede indiscutibilmente un potenziale importante. Ottima prova di Ruggeri a Bursa. Vergara è subentrato con il piglio giusto in un momento complesso del match: vista la sua qualità, mi aspetto che nelle prossime uscite riesca a incidere maggiormente negli ultimi metri. Meritano di essere evidenziate anche le due prestazioni di Giorgio Scalvini, solido e attento al fianco di Bastoni. Ha giocato con l'autorità di un veterano pur essendo, dietro a Kayode e Pio, il più giovane sul terreno di gioco. Infine, una menzione speciale va a Sebastiano Esposito: quando mostra questo livello di concentrazione e motivazione, può davvero fare il salto di qualità».