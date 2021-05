Secondo quanto riportato dal portale Opta, l’attaccante della Costa D’Avorio della Fiorentina, Kouame, non realizza un gol da 27 presenze in Serie A. L’ultimo suo gol risale al 26 settembre nella partita contro l’Inter allo stadio di San Siro. Solamente l’attaccante del Bologna, Palacio, ha fatto peggio. Non è riuscito a trovare una rete nelle ultime 29 presenze.

